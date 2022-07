Manaus não terá mais voo direto para Santarém

MANAUS — A partir de agosto deste ano, a Gol Linhas Aéreas irá suspender o voo direto de Manaus para Santarém, no Pará.

A companhia Azul Linhas Aéreas irá disponibilizar em setembro, a rota sem escalas, apenas às segundas-feiras.

De acordo o levantamento da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (AmazonasTur), a cidade paraense foi o quinto destino preferido dos amazonenses no primeiro semestre.

O cancelamento do voo direto, implica na opção de ter que embarcar em Manaus num voo da Gol, viajar até Brasília ou São Paulo para uma nova conexão e depois voltar de novo para o Norte, para chegar a Santarém.

Em nota, a Gol informou que a empresa está realizando ajustes em sua malha aérea e que algumas rotas estão sendo revistas.

“A GOL realiza periodicamente ajustes em sua malha aérea e, diante dos atuais preços do combustível para aviação (QAV), algumas rotas estão sendo revistas. É público o aumento de custos que as companhias aéreas vêm enfrentando e, por isso, para seguir com o compromisso de ser uma empresa saudável financeiramente, ajustes temporários foram feitos”, disse a empresa por meio de nota.