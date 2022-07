Manaus deverá ser uma das últimas capitais a receber sinal 5G, diz Anatel

MANAUS — Manaus deverá ser uma das últimas capitais brasileiras a receber o sinal de telefonia 5G, segundo informou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A previsão é que a tecnologia chegue à capital amazonense somente a partir de setembro, prazo final para a implantação.

Segundo a Anatel, o principal entrave é o posicionamento da estação de recepção de satélite de Manaus, que está instalada no Centro da cidade. Por conta disso, serão necessárias medidas para evitar interferências no sinal.

Instalação de Estações de Rádio Base

A Prefeitura de Manaus, que sancionou a Lei Complementar para regularizar a tecnologia 5G, informou que recebeu, até o momento, dois pedidos para a instalação de Estações de Rádio Base (ERBs), para atender a internet móvel de quinta geração. As solicitações estão em tramitação no Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

O Implurb não soube informar quais operadoras já solicitaram a instalação das estações em Manaus nem onde as ERBs serão fixadas.

A ativação do 5G nas capitais estava originalmente prevista pela Anatel para acontecer até 31 de julho, mas o grupo nacional pediu a prorrogação por mais 60 dias por causa da lentidão da chegada dos filtros importados da China. A liberação das faixas é necessária para que as operadoras ativem o sinal.

Internet 5G

A internet 5G é 20 vezes mais rápida do que as plataformas atuais em funcionamento. Em novembro de 2021, a Anatel realizou o leilão do 5G e movimentou R$ 47,2 bilhões.

Até então, a agência tinha definido que o 5G deveria funcionar nas 23 capitais e Distrito Federal até julho de 2022. No entanto, cidades do país com mais de 30 mil habitantes poderão ter o sistema até julho de 2029.