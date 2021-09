Manaus começa a aplicar 3ª dose contra a Covid-19 na quarta-feira (15)

Pessoas de 70 anos ou mais com a terceira dose contra a Covid-19, começarão a ser imunizadas a partir de quarta-feira(15), em Manaus. Os primeiros a receberem o imunizante serão os idosos que vivem em instituições de longa permanência e serão atendidos nas próprias instituições pelas equipes de vacinadores da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A partir de sexta-feira (17), a vacinação será estendida aos demais idosos dessa faixa etária.

“A terceira dose, ou dose de reforço, preconizada pelo Ministério da Saúde, agora é uma realidade na cidade de Manaus, graças ao avanço da nossa campanha de imunização, que abrange e está disponível para toda a nossa população acima dos 12 anos. Agora temos essa possibilidade de alcançar nossos idosos, acima dos 70 anos, com essa dose a mais, que reforça a esperança”, enfatizou o prefeito David Almeida ao anunciar a imunização.

O início da aplicação da dose de reforço foi definido em reunião técnica da Semsa com a Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), na manhã desta segunda-feira(13), onde foram tratados os detalhes para o cumprimento, no município, da Nota Técnica nº 27/2021 (Secovid/Gab), do Ministério da Saúde, que orienta sobre a aplicação da terceira dose no país a partir deste dia 15.

A secretária explica que serão contemplados todos os idosos de 70 anos ou mais, que receberam as duas doses de qualquer imunizante utilizado em Manaus (CoronaVac, AstraZeneca ou Pfizer), desde que a segunda dose tenha sido aplicada há, no mínimo, seis meses. Inicialmente, a dose de reforço será feita, conforme orienta o MS, com o imunizante Pfizer, independentemente do tipo de vacina recebida anteriormente.

Os pontos de vacinação para esse público e os horários de atendimento serão definidos pela Semsa até esta terça-feira, 14. “Além dos idosos, temos mais de 100 mil usuários completando, até o final da semana, o prazo para receber a segunda dose e ainda temos os remanescentes de todas as faixas etárias, que também procuram os pontos para primeira dose, por isso precisamos avaliar a possibilidade de ampliar a rede e o horário de atendimento”, explicou Shádia.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, que participou da reunião, irá conduzir na tarde desta segunda, juntamente com a chefe da Divisão de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, um estudo para a estratégia de atendimento com o retorno do grupo dos idosos na campanha de vacinação.

“Possivelmente teremos ampliação de horário e iremos avaliar, com a FVS e com as equipes da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), a utilização de novos pontos estratégicos e de reforço das equipes de vacinação”, informou Djalma Coelho.

68 mil idosos

De acordo com dados da Semsa, os idosos que receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19 somam 68,8 mil pessoas em Manaus. A campanha de vacinação foi aberta às pessoas idosas no dia 29 de janeiro, quando começaram a ser vacinadas as de 80 anos ou mais. A partir do dia 5 de fevereiro começaram a ser atendidos os da faixa etária de 70 anos ou mais.

“Isso significa que essa faixa etária já ultrapassou os seis meses definidos como tempo mínimo para fazer a dose de reforço e todos que se vacinaram no tempo certo estão aptos para se vacinar novamente”, avalia a Shádia Fraxe.

Os acamados, assim como os idosos das instituições de longa permanência, receberão as equipes de vacinação em seus locais de moradia. Como essa população já tem cadastro, basta aguardar o contato das equipes da Semsa para o agendamento.

O maior grupo de idosos vacinados com as duas doses em Manaus está concentrado na faixa de 70 a 74 anos: são 30.691 pessoas. Os de 75 a 79 anos somam 18.180 idosos e os de 80 a 84, o total de 11.127 pessoas com as duas doses. Os que têm entre 90 e 94 anos chegam a 2.371 pessoas. Os de 95 a 99 anos são 678 e os que têm 100 anos ou mais e já estão com o esquema vacinal completo são 197 pessoas.

Imunossuprimidos

Além dos idosos, o Ministério da Saúde liberou a dose de reforço para as pessoas com alto grau de imunossupressão, incluindo quem tem imunodeficiência primária grave, os que fazem quimioterapia para câncer, os transplantados de órgãos sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras e as pessoas vivendo com HIV/Aids e CD4.

Para estes, a dose de reforço será aplicada 28 dias após a conclusão do esquema vacinal, mas a Semsa ainda vai definir a data em que eles começam a ser vacinados.

“Temos que fazer o planejamento de inclusão dos grupos autorizados pelo ministério, de acordo com a disponibilidade de doses e, por essa razão, o atendimento precisa ser escalonado, como temos feito desde o início da campanha”, observou Shádia.

