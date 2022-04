Mais de 410 quilos de drogas são apreendidos em Tefé

TEFÉ, AM — Policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam, na quinta-feira (28/04), 414 quilos de entorpecentes, na cidade de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus).

A apreensão ocorreu após a equipe militar receber denúncia de populares relatando que uma urna de alumínio estaria flutuando às margens do rio, próximo ao porto da cidade.

No local, os policiais conseguiram resgatar o objeto, no qual foram encontrados 33 tabletes de produto análogo a cocaína, pesando ao todo 36 quilos; 59 tabletes de maconha, com peso total de 70 quilos; e 276 tabletes de substância entorpecente semelhante a pasta base, pesando 308 quilos. Ao todo, foram apreendidos 414 quilos de entorpecentes.

A ocorrência foi finalizada na 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) de Tefé.

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.