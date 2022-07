Mais de 37 mil pessoas optaram por utilizar o nome social nas Eleições 2022

Nas Eleições 2022, em outubro, 37.646 brasileiras e brasileiros optaram pelo uso do nome social no título de eleitor, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

São 29.701 pessoas a mais do que nas eleições gerais de 2018, quando 7.945 eleitoras e eleitores solicitaram à Justiça Eleitoral a inclusão do nome social no cadastro eleitoral.

O número deste ano equivale a um aumento de 373,83% em relação a quatro anos atrás, quando a medida foi autorizada pelo TSE.

Nome social é aquele pelo qual as pessoas transgênero, travestis e transexuais preferem ser identificadas.

Desde 2018, eleitoras e eleitores trans podem incluir o nome no título de eleitor e assim serem também registrados na lista de votação na seção eleitoral.

Além de acrescentar a alcunha pela qual desejam ser conhecidas no título, pessoas trans e travestis que pretendem concorrer a algum cargo eletivo também podem utilizar nas urnas eletrônicas.

Gênero e faixa etária

As eleitoras trans e travestis são a maioria dos que têm nome modificado no título de eleitor em 2022. No total, são 20.127 pessoas que se identificam com o gênero feminino e 17.510 com o masculino.

Grande parte (5.440) dessas eleitoras e eleitores é jovem e tem entre 21 e 24 anos. Logo após vem a faixa que vai dos 25 aos 29 anos, com 4.985 pessoas. Três pessoas de 85 a 89 anos pediram a inclusão do nome à Justiça Eleitoral.