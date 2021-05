Mahmoud Baydon é o primeiro eliminado do reality No Limite

Mahmoud Baydon foi o primeiro eliminado da nova edição do reality show No Limite (Globo), que estreou nesta terça-feira (11). Assim, ele está fora da disputa pelo prêmio de R$ 500 m

O ex-participante do BBB 18 foi o mais votado pela própria tribo, a Calango, para sair da competição. Ele recebeu os votos de 5 colegas.

Antes de ser eliminado, ele tentou combinar votos com os amigos para se manter na competição. Porém, ao ser eliminado admitiu que não era tão competitivo quanto alguns dos colegas. “Eu reconheço que não tenho tanta força”, disse.

O episódio começou com os participantes chegando vendados à Praia Brava, locação no Ceará onde está sendo gravado o reality show. Como vários deles já se conheciam, alguns se surpreenderam ao descobrir que seriam colegas novamente.

Na sequência, eles tiveram que subir uma duna para pegar bandeiras de suas respectivas tribos (eles haviam sido divididos pela produção) e voltar à base, onde estavam o estandarte de cada grupo e uma corda. De posse dos materiais, eles tinham que caminhar até a beira da praia.

A equipe Calango, formada por André Martinelli, Angélica Ramos, Arcrebiano Araújo, Carol Peixinho, Gleici Damasceno, Jéssica Müller, Kaysar Dadour e Mahmoud Baydon, saiu na frente.

Ao chegar, eles precisavam cavar a areia para encontrar três chaves enterradas e resgatar caixas com mantimentos que estavam dentro da água. Nesse momento, a tribo Carcará, formada por Ariadna Arantes, Elana Valeriana, Gui Napolitano, Íris Stefanelli, Lucas Chumbo, Marcelo Zulu, Paula Amorim e Viegas, passou à frente.

Por vencer a prova, eles ganharam uma caixa extra, além do mapa do melhor acampamento. Foi quando as duas equipes se separaram para montar seus respectivos acampamentos.

Foram mostradas imagens da primeira noite deles no local. Sem abrigo, os participantes tiveram que lidar com uma chuva persistente. Além disso reclamaram dos insetos e da falta de coberta.

Na manhã seguinte, eles disputaram a primeira Prova do Privilégio, que consistia em pegar troncos para rolar uma jangada até chegar em bases onde havia objetos como âncoras e redes, além de uma caixa com mantimentos.

Desta vez, a equipe Calango foi a vencedora. Eles ganharam regalias como escovas de dentes e um kit para fazer fogo, além de alimentos.

Passada mais uma noite, foi a vez da primeira Prova da Imunidade. Dessa vez, eles precisavam correr amarrados uns aos outros em um circuito carregando pesos de 5 kg. Além de não precisar se desfazer de nenhum integrante, a prova valia mais alimentos e R$ 2 mil para cada participante.

Caso alguém desistisse, teria que passar o peso para outra pessoa da mesma equipe. Porém, Jéssica caiu no chão e deixou um dos pesos para trás. Com isso, a Carcará venceu e a Calango precisou eliminar um integrante.

VEJA QUEM VOTOU EM QUEM

Arcrebiano – Mahmoud

Jéssica – Mahmoud

Angélica – Mahmoud

Carol – não foi mostrado (ela anunciou que votaria em Mahmoud)

Gleici – não foi mostrado (ela anunciou que votaria em André)

Mahmoud – André

André – não foi mostrado (provavelmente votou em Mahmoud)

Kaysar – não foi mostrado (provavelmente votou em André)

