Mãe de Ronaldinho Gaúcho morre aos 71 anos, vítima da Covid-19

Dona Miguelina Elói Assis, a mãe do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, morreu aos 71 anos por complicações da Covid-19. A matriarca estava internada há cerca de dois meses no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, e não resistiu ao agravamento da doença.

Segundo informações do portal UOL, ela chegou a ter uma breve evolução, mas seu quadro piorou nos últimos dias devido a uma infecção. Nas redes sociais, o atleta ainda não se pronunciou oficialmente, mas trocou a foto do perfil, incluindo a cor preta, fazendo menção ao luto.

Logo quando a mãe foi internada, Ronaldinho chegou a emitir um comunicado pelo Instagram: “Queridos amigos, minha mãe está com covid-19 e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no Centro de Tratamento Intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe“, disse o jogador em um post.

Além do ex-craque da Seleção Brasileira, Dona Miguelina deixa outros dois filhos, Roberto Assis e Deisi Moreira. Ambos também ainda não se pronunciaram nas redes sociais.

O Atlético Mineiro, clube pelo qual Ronaldinho conquistou a Libertadores da América, publicou uma nota de pesar.

“Clube está de luto pela morte de dona Miguelina. É com enorme tristeza, que o Clube Atlético Mineiro recebe a notícia do falecimento de Dona Miguelina, mãe de @ronaldinho. A Família Atleticana está de luto e compartilha com seu ídolo o momento de dor. Que Deus a receba de braços abertos e conforte o coração do nosso eterno craque. Descanse em paz!”, lamentou o clube, compartilhando uma foto de Ronaldinho e da mãe, andando de mãos dadas no campo.

Nos comentários, os apoiadores do time deixaram mensagens de conforto para a família. “Força Ronaldinho e família! Que Deus dê entendimento e conforto nesse momento difícil!“, escreveu uma internauta. “Que Deus venha consolar os corações dos familiares e amigos. Que tristeza!“, reforçou uma segunda.

Ao que se sabe, o velório será reservado para familiares e amigos bem próximos, em razão da pandemia do novo coronavírus.

