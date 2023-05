Luz misteriosa interrompe voos e aciona defesa aérea no México

Uma misteriosa ocorrência interrompeu a decolagem de aviões no aeroporto local durante a noite de 1º de maio, após o avistamento de um objeto não identificado sobre a região de Baja California Sur, em Los Cabos. Ainda sem pronunciamento oficial, uma suposta mensagem do Controle de Tráfego Aéreo sugeriu que se tratava de algo desconhecido.

Segundo o renomado ufólogo Jaime Maussan, registros revelaram a presença de um objeto voador não identificado na área de Los Cabos, Baja California Sur, na fatídica noite de 1º de maio. O incidente foi suficientemente grave para despachar aeronaves militares, em conformidade com a nova Lei de Proteção do Espaço Aéreo Mexicano, que estabelece diretrizes para casos desse tipo.

Maussan divulgou informações fornecidas pelo Controle de Tráfego Aéreo, indicando restrições de voo entre as altitudes de FL340-FL360 devido às atividades militares em busca do objeto não identificado dentro do território mexicano. Até o momento, as autoridades não emitiram um comunicado oficial, limitando-se a informar que estão seguindo as instruções em vigor.

Os vídeos que circularam nas redes sociais mostram claramente um objeto brilhante, intermitente com luzes azuis e amarelas. Apesar de algumas especulações apontarem para a possibilidade de ser um balão meteorológico, a verdadeira natureza do objeto permanece um mistério a ser desvendado.