Lula se diz confiante em vitória

Líder nas pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou à Escola Estadual João Firmino, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, pouco antes das 9h. Em entrevista a jornalistas, Lula disse que esta é a eleição “mais importante” para ele.

“Estou muito feliz. A gente ganhando as eleições, a gente vai dar conta do Brasil ser feliz. Tudo o que o povo deseja é voltar a ser feliz”, declarou.

O Terra esteve no local e presenciou a chegada do ex-presidente no colégio eleitoral, que estava acompanhado da esposa, Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, e de se seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), do candidato ao Governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) e outros políticos petistas.

A entrada no colégio foi tomada por jornalistas e cinegrafistas, que foram obrigados a passar por um detector de metais manual. No lado de fora, apoiadores de Lula marcaram presença com gritos de “Olê, olê, Olê… Lulaa, Lulaaaa”. A reportagem não presenciou nenhuma manifestação de eleitores contrários ao petista.

