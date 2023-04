Lula faz teste de covid antes de reunião com Xi Jinping

Nesta quinta-feira (13), toda a comitiva brasileira, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a imprensa, precisou realizar um teste de Covid-19 para participar do ponto alto da agenda de Lula na China: o encontro com o presidente Xi Jinping. Os testes foram realizados nos hotéis em que a comitiva brasileira está hospedada em Xangai e Pequim.

Lula chegou em Pequim por volta das 23 horas (hora local) de hoje e terá uma reunião com o Primeiro-Ministro da China, Li Qiang, antes de se encontrar com Xi Jinping na tarde desta sexta-feira, 14, no Grande Palácio do Povo.

O primeiro dia da visita oficial do presidente brasileiro na China foi dividido entre a política e a economia, incluindo a posse da ex-presidente Dilma Rousseff à frente do banco dos Brics e uma visita a um centro de pesquisa da Huawei. Durante esse compromisso, Lula e a primeira-dama, Janja, foram recepcionados ao som de “Garota de Ipanema”, uma das músicas mais conhecidas do Brasil no mundo, composta por Tom Jobim e letra de Vinicius de Moraes.