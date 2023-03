Lula é diagnosticado com pneumonia e adia viagem à China

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi a um hospital em Brasília, na noite de quinta-feira (23/3), com sintomas de pneumonia leve. Por causa disso, segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência, a viagem à China será adiada de sábado (25/3) para domingo (26/3).

O mandatário foi ao Hospital Sírio-Libanês e suspendeu toda a agenda desta sexta-feira (24/3), pois passará o dia no Palácio da Alvorada descansando. Ele está sendo tratado com antibióticos.

“O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está no Alvorada após exames no hospital Sírio Libanês ontem à noite. O presidente está com pneumonia leve e irá, por conta disso, adiar para domingo o início da sua viagem para a China”, diz nota da Secom.

Os principais eventos diplomáticos da viagem de Lula acontecem na próxima terça-feira (28/3), em Pequim, quando Lula terá reuniões com o presidente da China, Xi Jinping, com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, e com o presidente da Assembleia Popular Nacional, Zhao Leji.

Na quarta (29/3), haverá um evento empresarial promovido pela Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível e pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), com a participação de mais de 240 empresários brasileiros.

Na quinta (30/3), o presidente Lula irá a Xangai, onde visitará a sede do Novo Banco de Desenvolvimento, entidade criada pelos Brics (grupo formado por Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul) para fomentar projetos em países em desenvolvimento.

Exames em fevereiro

No último dia 25 de fevereiro, Lula passou por uma bateria de exames. Por volta das 8h30 daquele dia, o presidente chegou ao Hospital Sírio-Libanês acompanhado de seus seguranças à paisana.

Em seguida, foi para um edifício próximo ao local, chamado Centro Médico Vitrium. Na unidade de saúde, o chefe do Executivo realizou exames de ressonância e radiografia, na bacia e na coluna lombar. Ele deixou o local por volta das 11h10.

Em novembro do ano passado, o presidente passou por um procedimento médico, em São Paulo, para retirada de uma leucoplasia, lesão na garganta que havia sido diagnosticada dias antes.