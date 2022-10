Lula e Bolsonaro falam das expectativas neste 2º turno

Os dois candidatos à Presidência da República votaram na manhã deste domingo (30).

Em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Lula (PT) votou em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista, e disse acreditar que a eleição mostrará qual “modelo de Brasil” o eleitor quer.

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, votou na Vila Militar do Rio de Janeiro e disse ter “expectativa de vitória” (leia mais abaixo os detalhes de como foi a votação de cada um dos candidatos).

Ao todo, mais de 156 milhões voltam às urnas neste domingo para escolher o presidente da República e os governadores (nos estados onde houver segundo turno).

A votação começou em todo o país às 8h e vai até as 17h.

Lula

Ao votar, o ex-presidente Lula disse que o eleitor precisa escolher qual “modelo de Brasil” deseja. O ex-presidente tem afirmado que o cidadão precisa escolher se apoia a democracia ou a “barbárie”.

“Hoje, possivelmente, seja o dia 30 de outubro mais importante da minha vida. E acho que é um dia muito importante para o povo brasileiro porque hoje o povo está definindo o modelo de Brasil que ele deseja, o modelo de vida que ele quer”, declarou Lula neste domingo.

O ex-presidente disse ter fé que os eleitores vão escolher um projeto que defende a democracia.

Lula governou o país entre 2003 e 2010 e disputa a Presidência pela sexta vez. Ele também concorreu em 1989, 1994, 1998, 2002 e 2006. Em 2018 ele tentou disputar, mas teve a candidatura rejeitada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que acolheu contestação do Ministério Público que apontava a inelegibilidade do petista com base na Lei da Ficha Limpa.

Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse ao votar ter “expectativa de vitória”. O candidato tem afirmado em seus discursos acreditar que, embora apareça em segundo lugar nas pesquisas, sairá vencedor da disputa.

“Expectativa de vitória, pelo bem do Brasil. Só tivemos boas notícias nos últimos dias. Se Deus quiser, seremos vitoriosos hoje à tarde. Ou melhor, o Brasil será vitorioso hoje à tarde”, afirmou Bolsonaro.

Ao entrar na seção eleitoral, o presidente cumprimentou os mesários e deixou o local rapidamente.

Esta é a segunda vez que Bolsonaro disputa a Presidência. Ele concorreu pela primeira vez em 2018, quando venceu Fernando Haddad, do PT, no segundo turno.

Pesquisas Eleitorais

As pesquisas eleitorais têm mostrado o ex-presidente Lula à frente do presidente Jair Bolsonaro.

POR G1