Lula cumpre agenda em Manaus nesta quarta-feira

MANAUS — O ex-presidente e candidato nas próximas eleições Luis Inácio Lula da Silva (PT) desembarca em Manaus, nesta quarta-feira (31), para cumprir agenda de campanha na capital.

Na programação, Lula participará de ato denominado “Todos Juntos pelo Brasil e pelo Amazonas”.

O Grupo Norte de Comunicação realiza a cobertura da visita dos candidatos à presidência da República ao Amazonas.

Segundo o PT, na manhã de quarta está prevista a visita de Lula à fábrica da Moto Honda, no Polo Industrial de Manaus.

À tarde, o candidato deve se dirigir ao Museu da Amazônia (Musa), na Zona Leste, onde se reunirá com 35 entidades e movimentos sociais para debater o desenvolvimento sustentável na região.

À noite, ele encerra a agenda no estado em comício na Zona Centro-Sul da capital.

No Amazonas, Lula apoia as candidaturas de Eduardo Braga (MDB), ao governo do estado, e de Omar Aziz (PSD), ao Senado. No estado, o PT possui cinco candidatos a deputado federal e dez concorrentes ao parlamento estadual.

Depois de Manaus, ainda nesta semana, Lula seguirá visitando outros estados do Norte e Nordeste.

Na quinta (1º), ele vai estar no Pará, e na sexta finaliza a viagem no Maranhão.