Lula critica Barroso e defende piso salarial da enfermagem

Nesta segunda-feira (5), o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a decisão do ministro do STF Roberto Barroso, que ordenou a suspensão do piso salarial da enfermagem. O ex-presidente também criticou o seu adversário político, o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em seu perfil no Twitter, o petista afirmou que o projeto original foi levado ao Congresso pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES), e acusou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de ter sido opositor ao texto.

“Sempre defendi que a enfermagem tivesse um piso salarial. O projeto aprovado é do Fabiano Contarato, com relatório do Alexandre Padilha, ambos do PT. Bolsonaro vira as costas para profissionais que lutaram na pandemia. Seu filho votou contra o piso, assim como seu líder de governo”, escreveu Lula.

“Bolsonaro ainda vetou o reajuste e agora nega-se a destinar recursos para ajudar hospitais, estados e municípios a pagarem melhor os profissionais que salvam vidas. Para arrumar bilhões para seus aliados ele é rápido, mas despreza quem salva vidas no Brasil”, completou.

Barroso determinou que o decreto fosse suspenso ao atender uma ação da CNSaúde (Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços). Agora o governo federal, estados e entidades da área expliquem, em 60 dias, quais serão os impactos financeiros.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), prometeu ir ao Supremo para buscar soluções. Arthur Lira, presidente da Câmara, criticou a decisão do ministro e disse que trabalhará para manter a decisão do Congresso.

Por iG