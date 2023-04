Lula assina aposentadoria de Ricardo Lewandowski do STF

O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, antecipou sua aposentadoria em um mês e deixará o cargo no próximo dia 11 de abril. A decisão foi anunciada na última semana e formalizada com a assinatura do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em decreto publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (06/4).

Lewandowski, um dos mais experientes ministros do STF, completará 75 anos em maio, idade-limite para permanecer no cargo. A aposentadoria do ministro abrirá espaço para que o presidente Lula indique seu primeiro nome para a Suprema Corte durante este mandato.

A saída de Lewandowski é um marco importante para o STF, já que a Suprema Corte é responsável por interpretar a Constituição e tomar decisões de grande impacto na sociedade brasileira. O próximo ministro a ser indicado deverá seguir o exemplo de Lewandowski, que defende a fidelidade à Constituição e a coragem para enfrentar as pressões do cargo.

A decisão de Lewandowski de se aposentar antecipadamente foi motivada por compromissos acadêmicos e profissionais. Com sua saída, o STF passará por mudanças significativas em seu quadro de ministros e uma nova era se iniciará na Suprema Corte.