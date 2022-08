Lula afirma que manterá auxílio de R$ 600 se for eleito

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência da República pelo PT, afirmou que, se eleito, vai dar continuidade ao benefício de transferência de renda de R$ 600.

A fala do petista aconteceu durante uma live que fez ao lado do deputado federal André Janones (Avante) na manhã deste sábado (13).

“A única possibilidade de o Auxílio Emergencial continuar é a gente ganhar as eleições”, declarou Lula durante a transmissão, que durou 19 minutos.

“Auxílio Emergencial” foi a expressão utilizada pelo ex-presidente e pelo deputado durante a live, em referência ao pagamento de um valor de R$ 600. Esse era o valor instituído pelo Congresso para o pagamento do Auxílio Emergencial, em 2020, em decorrência da pandemia de Covid-19. O valor foi repassado às famílias mais carentes até o fim de 2021.

Já a transferência de renda em vigor no país nesse momento é o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, criado por Lula quando era presidente, e que paga mensalmente R$400 aos beneficiários cadastrados.

Janones, que também era candidato ao Palácio do Planalto, abriu mão da disputa para apoiar Lula em troca de poder influenciar a campanha do petista, principalmente no que se refere à presença do petista nas redes sociais.

Na conversa transmitida através do canal de Lula no Youtube, Janones disse que Bolsonaro poderia ter continuado com os R$600, mas que ele “determinou, de forma indireta, o fim do Auxílio Emergencial”.

O deputado se refere à proposta de emenda constitucional (PEC) do governo que foi aprovada pelo Congresso e prevê o aumento de R$ 400 para R$ 600 das parcelas do Auxílio Brasil. A PEC viabilizou o pagamento de benefícios em ano eleitoral (algo proibido pela legislação eleitoral), porém o aumento do valor só terá validade até o fim deste ano.

“Além do Bolsonaro ter criado uma PEC para criar um estado emergencial para poder garantir o Auxílio Emergencial, ele só garantiu até dezembro, porque depois de dezembro acabaram os interesses eleitorais”, declarou o petista.

Bolsonaro, que é candidato à reeleição, afirma, em seu plano de governo registrado no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que “um dos compromissos prioritários do governo reeleito será a manutenção do valor de R$ 600 para o Auxílio Brasil a partir de janeiro de 2023”. Entretanto, o orçamento sancionado por ele para o ano que vem, não prevê verba para essa destinação.

