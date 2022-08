Lotérica é incendiada no Adolpho Lisboa e cinco pessoas ficam feridas; imagens fortes

MANAUS — Um incêndio atingiu uma lotérica que fica dentro do Mercado Adolpho Lisboa, Centro de Manaus. Cinco pessoas ficaram feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um venezuelano, que não teve a identidade revelada, foi quem ateou fogo no local. Há suspeita de que ele tenha usado gasolina na ação.

De acordo com o governo do Amazonas, quatro feridos, sendo dois homens e duas mulheres, foram levados pela população e por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital.

Todos os quatro estão em estado grave. Dois estão entubados, um no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) e um no politrauma.

Já o suspeito de atear fogo no local foi detido pela Polícia Militar.

Os bombeiros isolaram a área, apagaram as chamas e fizeram o rescaldo, utilizando cerca de 2 mil litros de água.

Uma equipe técnica e de engenharia da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) já está no local para avaliar se houve danos ao patrimônio histórico.

