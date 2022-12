Loja da Havan pega fogo em Vitória da Conquista, na Bahia

Uma loja da Havan ficou totalmente destruída após ser atingida por um incêndio de grandes proporções em Vitória da Conquista, na Bahia, na manhã desta quarta-feira (28). Até o momento, não há informações de feridos. Ainda não se sabe também o que teria causado o acidente.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o fogo destruindo a loja, que fica localizada na Avenida Juracy Magalhães, e uma imensa coluna de fumaça preta. Centenas de curiosos também estão no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas.

🚨AGORA: Loja da Havan sendo consumida pelo fogo em Vitória da Conquista, Bahia.

pic.twitter.com/XbLdGr1xKf — Central Reality (@centralreality) December 28, 2022

Vitória da Conquista: Incêndio de grande proporção atinge loja da Havan Veja ▶ pic.twitter.com/iX4dcMyQrc — BN Municípios (@BNMunicipios) December 28, 2022

Em setembro, uma filial da Havan em Natal (RN), quase teve sua inauguração cancelada por conta de divergências em relação ao alvará de funcionamento. De acordo com o portal Tribuna do Norte, o Corpo de Bombeiros identificou 68 pendências e irregularidades, baseada no processo de segurança contra incêndio e pânico.

O imbróglio ocorreu porque, segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Luiz Monteiro, uma vistoria constatou os itens pendentes não tinham sido sanados. “Em momento algum a loja foi interditada ou embargada, mas para funcionar precisa do Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVC). A norma prevê a possibilidade de um termo de adequação e avoquei a responsabilidade de que se um único item pendente fosse o sistema de sprinkler, assinaríamos o termo juntamente com a Havan”, disse o comandante.