Live promove show de fé e solidariedade para ajudar famílias carentes

Neste sábado (20), a partir das 17h, acontecerá a live ecumênica ‘Somos Luz’, promovida pelo Grupo de Apoio Voluntário (GAV) em conjunto com o Circo Marcos Frota, e que tem como objetivo, além de fomentar a religiosidade e a fé, arrecadar doações para pessoas diretamente afetadas com isolamento social, por conta da pandemia do novo coronavírus. A transmissão ocorrerá pelo canal do YouTube do circo.

“Acredito que seja o momento ideal para nos aproximarmos das famílias, transmitindo uma palavra de reafirmação da fé e esperança, tendo ainda a possibilidade de ajudar o nosso próximo”, ressalta Fabiana Carioca, presidente do GAV.

A live será apresentada pelos artistas circenses Geovane Brascuper, apresentador oficial do Circo Marcos Frota; bispo Rodrigo e do carismático Palhaço Chuvisco. A programação contará com a participação de líderes cristãos e bandas evangélicas, como a ministração do bispo Marcelo Reis do ministério Gapa; além das bandas Cuka Worship e Unidos Em Um Só Espírito.

Doações

O GAV convida as empresas e pessoas físicas a fazerem parte da campanha. As doações podem ser realizadas em espécie, em alimentos não-perecíveis, cestas básicas prontas, produtos de limpeza e higiene pessoal.

As empresas podem doar de três maneiras: Plano Bronze (R$ 500 ou dez cestas básicas), Plano Prata (R$ 1 mil ou 20 cestas básicas) e Plano Ouro (a partir de R$ 1.500 mil ou 30 cestas básicas).

O site do GVA está recebendo doações por meio eletrônico e que também podem ser entregues no endereço do circo, na Avenida Belmiro Vianez, s/n , bairro Alvorada, zona centro-oeste.

*Com informações da assessoria

Comentarios