Linhas de ônibus serão alteradas a partir da próxima segunda-feira (23)

A partir da próxima segunda-feira, 23/8, as linhas de ônibus 542, 097 e 353 passarão por mudanças para melhorias dos serviços aos usuários do transporte coletivo de Manaus. As alterações ocorrem após análise da Prefeitura de Manaus, realizada por técnicos do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Em relação à linha 542 (Ouro Verde / T2 / Ponta Negra), o terminal localizado no conjunto Ouro Verde, zona Leste, será deslocado para a marina do Davi, no bairro Ponta Negra, zona Oeste. A mudança ocorre devido ao aumento da frota e, com isso, a indisponibilidade de espaço para o estacionamento dos veículos. O IMMU ressalta que a linha cumprirá o seu itinerário normal e somente o seu terminal de bairro será alterado.

Quanto à linha 097 (Jorge Teixeira / Grande Vitória / T5), o itinerário será alterado, passando a realizar o percurso na ida e na volta pelo bairro Grande Vitória. Atualmente, a linha segue por esse bairro até o Terminal de Integração 5, e faz a viagem de volta pela avenida Grande Circular. Com a alteração, a linha passa a fazer o mesmo trajeto, tanto na ida quanto na volta.

Outra mudança que será efetivada, a partir da próxima segunda-feira, será na linha 353, cuja linha deixará de operar em virtude de existir outras linhas realizando trajeto semelhante. Com a medida, os ônibus que atualmente operam nessa linha irão reforçar a 315 (Santa Etelvina / Estação 4 / Djalma Batista / T1 / Centro) e a linha 443 (Nova Cidade / Estação 4 / Djalma Batista / T1 / Centro), que atendem a avenida Djalma Batista, e as estações 4 (Parque das Nações) e 3 (Santos Dumont).

*Com informações da assessoria

Comentarios