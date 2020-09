Linhas de ônibus não terão frota reforçada após interdição da Ponta Negra

Estão interditados os 4.800 metros quadrados da praia perene do complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste. A Prefeitura de Manaus isolou os pontos de acesso ao balneário no fim da tarde desta sexta-feira, (18), após o prefeito Arthur Virgílio Neto anunciar novas medidas para conter o avanço do novo coronavírus. Além disso, linhas de ônibus que integram a rota do complexo turístico não terão acréscimo de frota nos fins de semana, em reforço ao novo decreto.

“Eu editei um novo decreto de situação de emergência, que inclui o fechamento da praia do complexo turístico Ponta Negra. É uma medida desagradável, mas administrar com seriedade significa você optar pelo desagradável para evitar o desastroso. Então, é para fechar mesmo a Ponta Negra, não estou preocupado se é época de eleição. Essa medida visa o bem da saúde e da vida do povo de Manaus”, destacou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

Eram 17h quando 20 agentes da Guarda Municipal de Manaus, órgão vinculado à Casa Militar, começaram a isolar os oito pontos de acesso à praia do complexo turístico e, em seguida, pedir para que os banhistas liberassem as areias do balneário. A interdição no local será monitorada por 30 agentes da guarda, além de contar com, aproximadamente, 200 metros de faixas e telas de isolamento.

O comandante da Guarda Municipal, Diego Coelho, explicou que a ação dos agentes municipais, além de proteção e segurança no local, será o de orientar a população quanto às medidas de proteção ao novo coronavírus. “A Guarda Municipal está presente, fazendo a contenção nos acessos à praia da Ponta Negra, obedecendo ao decreto do prefeito Arthur. Os guardas também vão orientar os frequentadores a não descerem para a areia e para água, fazendo a conscientização sobre utilização de máscaras e prevenção ao Covid-19”, informou.

Para mais informações sobre a ação da Guarda Municipal no isolamento à praia da Ponta Negra, a população pode entrar em contato com o Disque 153, da Central de Operação da Guarda Municipal. A interdição da praia da Ponta Negra é uma ação da Prefeitura de Manaus e conta com apoio da comissão formada por Casa Militar, Polícia Militar, Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

Transporte coletivo

Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), linhas de ônibus com destino ao complexo turístico Ponta Negra não terão acréscimo de frota nos finais de semana, para evitar a ida de pessoas ao balneário. No entanto, para manter o atendimento aos que residem e trabalham no local, a prefeitura vai manter as linhas que circulam nessa área.

Assim disso, a partir deste sábado, 19/9, as linhas de ônibus serão mantidas com a frota dos dias úteis da semana. São elas: 120 – Ponta Negra / T1 / Centro (5 ônibus); 450 – Ponta Negra / T3 / Redenção (8 ônibus); 678 – Ponta Negra / V-8 / T5-T4 (9 ônibus); 641 – Ponta Negra / Aeroporto / T4-T3 (5 ônibus).

As linhas de acesso aos balneários do Tarumã, como a 126 – Sipam / avenida Brasil / T1 / Centro (8 ônibus) e 003 – Ponta Negra / Marinas (1 ônibus), também não serão interrompidas.

