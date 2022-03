Ligações de telemarketing terão prefixo 0303 a partir de amanhã (10)

A partir desta quinta-feira (10), as empresas de telemarketing serão obrigadas a ligar para os clientes utilizando o prefixo 0303. A mudança tem o objetivo de ajudar os usuários a identificarem facilmente o tipo de ligação e, assim, decidirem se vão ignorar ou aceitar a chamada. A decisão já havia sido anunciada no final do ano passado pela Anatel.

Vale ressaltar que, se for solicitado pelo consumidor, as operadoras deverão realizar o bloqueio preventivo das ligações com o novo prefixo.

Por outro lado, a Associação Brasileira de Telemarketing (ABT) mostrou preocupação com a mudança, justificando que o bloqueio em massa dos números de telemarketing pode levar ao aumento dos planos de operadoras.

“Entre três e quatro meses após a implementação da medida, o desemprego do setor irá aumentar, com a drástica redução da demanda por ligações de telemarketing. Já os preços dos serviços começariam a aumentar em seis meses”, disse Cláudio Tartarini, diretor jurídico da ABT, em entrevista ao TeleSíntese.

Como bloquear as ligações

Uma forma de pedir o bloqueio deste tipo de chamada é por meio do site naomeperturbe.com.br. Caso as ligações continuem, o usuário pode reclamar diretamente no site e denunciar a empresa que não respeitou o sistema. Atualmente, a Claro, Oi, TIM, Vivo, Algar, Sky e Sercomtel utilizam o Não Me Perturbe.

👉 Tecmundo