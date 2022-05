Lancha vai reforçar patrulhamento fluvial em Anamã

MANAUS — A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F), enviou, na manhã desta sexta-feira (20/05), uma lancha para auxiliar no deslocamento de policiais militares e policiais civis no município de Anamã (a 165 quilômetros de Manaus), durante o período da cheia dos rios.

Com a cheia, a “Veneza do Amazonas” fica submersa, dificultando os patrulhamentos realizados a pé ou com veículos de quatro rodas. A lancha entregue pela SSP-AM, com motor de popa 40HPs, dará aos policiais maior agilidade no deslocamento para possíveis ocorrências.

O secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, ressaltou o empenho em entregar a embarcação para auxiliar nos patrulhamentos em Anamã.

“O município hoje vive a enchente, as ruas estão alagadas, e a polícia precisa se deslocar para poder atender as ocorrências que acontecem no município. Com o empenho da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Militar, conseguimos preparar esta embarcação para que a Polícia Militar possa fazer o seu trabalho, junto com a Polícia Civil, em melhores condições”, disse o general Mansur.