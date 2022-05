Lançado catálogo de cursos da Espi e assinado convênio com a UEA para pós-graduação

Como parte da política de valorização do servidor, a Prefeitura de Manaus lançou o Catálogo de Cursos da Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi) para 2022, na manhã desta segunda-feira, 16/5. Na ocasião, foi assinado convênio com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Fundação Universitas de Estudos Amazônicos (FUEA), para a oferta de 45 vagas para servidores municipais no curso de pós-graduação em Gestão de Pessoas. A iniciativa aconteceu no auditório Isabel Victória do Carmo Ribeiro, na sede da prefeitura, na avenida Brasil, 2.971, Compensa, zona Oeste.

O titular da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), Ebenezer Bezerra, lembrou que a criação de oportunidades de qualificação para os servidores é determinação do prefeito David Almeida.

“O prefeito entende que investir na formação dos trabalhadores da prefeitura irá impactar positivamente nos serviços oferecidos à população. E isso será possível, tanto com os cursos de capacitação quanto com a pós-graduação, objeto do convênio assinado hoje com a UEA e a Universitas”, afirmou o secretário, que representou o prefeito no evento.

O reitor da UEA, André Zogahib, parabenizou o prefeito David Almeida pela iniciativa de buscar a qualificação dos servidores. “Os servidores municipais estão tendo essa oportunidade, oferecida pela gestão. Isso significa novas perspectivas de um futuro melhor”, disse.

Após a assinatura do termo de convênio, será lançado o edital do processo seletivo, com previsão de início das aulas em julho deste ano. A carga horária será de 360 horas e as aulas acontecerão na modalidade semipresencial, ou seja, com aulas virtuais e presenciais. Os encontros presenciais ocorrerão no turno noturno, nas instalações físicas da Espi, na avenida Compensa, nº 770, Vila da Prata, zona Oeste.

Não poderão se inscrever para o exame de seleção, servidores públicos municipais portadores de título de especialista, que tenha sido custeado com os recursos da Prefeitura de Manaus.

O catálogo

O Catálogo de Cursos da Espi é resultado do Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNC), por meio do qual foram realizadas pesquisas e planejamento das formações a serem oferecidas. Serão contempladas 15 áreas temáticas, com 135 ações de capacitação, totalizando 7,5 mil vagas durante a programação de 2022.

“Para este ano conseguimos dobrar o número de ações de capacitação promovidas pela Espi, todas elencadas em nosso catálogo. Isso foi possível graças ao empenho e dedicação não só da equipe da escola, mas de todos os nossos ‘Agentes Espi’, servidores de todas as secretarias, diretamente envolvidos nesse processo. Nossa meta é fazer de Manaus uma cidade melhor para se viver e, com pessoal bem qualificado, poderemos melhorar cada vez mais os nossos serviços”, destacou o diretor-geral da Espi, Júnior Nunes.

A Espi

Há 26 anos, a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, vinculada à Semad, vem assumindo papel estratégico na gestão pública municipal, no que se refere à formação e qualificação dos recursos humanos.

A Espi tem a missão de capacitar os servidores municipais, agentes públicos e políticos do município, além de gerenciar os programas Bolsa Universidade, Bolsa Pós-Graduação e Bolsa Idiomas.