Lançada nova logomarca do Aeroporto de Manaus

MANAUS, AM — A Vinci Airports, principal operadora privada de aeroportos do mundo, assumiu a gestão dos aeroportos de Manaus, Boa Vista, Porto Velho, Rio Branco, Tabatinga, Tefé e Cruzeiro do Sul no início de 2022, com o objetivo de promover o crescimento de tráfego de forma duradoura para cada ativo, estimular as economias locais e incentivar as raízes e identidades culturais.

A operadora acaba de criar as logomarcas para os 7 aeroportos, resultado de uma análise dos dados demográficos, sociais dos estados e dos símbolos culturais locais.

Karen Strougo, CEO da Aeroportos da Amazônia, comenta que a Vinci Airports acredita na sustentabilidade e no senso de lugar. “Portanto, cada aeroporto deve apresentar as raízes e a identidade de sua cidade. Isso é tanto para a população quanto para os estrangeiros que visitam. A Vinci Airports usará os logotipos para promover cada destino em exposições, festivais e comunicações globais em todo o mundo”, disse.

Aeroporto de Manaus: Manaós

A logomarca foi inspirada na indumentária dos Manaós, uma das mais importantes etnias que habitaram a região e deram origem à cidade de Manaus. São considerados símbolos da resistência indígena no Brasil. O cocar, a arara, a bandeira da Amazônia, o verde da floresta resultaram em um logotipo leve e colorido.