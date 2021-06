Kyle Massey, o Cory de ‘As Visões da Raven’, é acusado de crime sexual

Kyle Massey, o Cory da série ‘As Visões da Raven’, do Disney Channel, está sendo acusado de um crime sexual por ter, supostamente, enviado mensagens impróprias e de “cunho sexual” a uma menina de 13 anos.

O ator, atualmente com 29 anos, enfrenta um acusação do estado de Washington por comunicar-se com uma menor “para fins imorais”, de acordo com documentos obtido pelo E! News.

O ator, que também fez parte de séries como ‘Cory na Casa Branca’, teria estado em contato com a menina durante um período de dois meses, entre dezembro de 2018 e 31 de janeiro de 2019.

Com as acusações, Kyle Massey estaria impedido de se aproximar de jovens menores de idade, “exceto na presença de um adulto responsável”, e não pode recorrer à Internet sem um sistema que controla as suas pesquisas e irá alertar as autoridades para uma possível “comunicação sexualmente explícita” com menores.

FONTE: NAOM

