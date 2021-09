Na última quinta-feira (9), a Coreia do Norte celebrou o 73º aniversário de sua fundação com um grande desfile na praça Kim Il-sung de Pyongyang. O líder supremo do ‘reino eremita’, Kim Jong-un, estava presente. Ele parecia mais magro do que nunca, gerando especulações sobre sua perda de peso.

FONTE: KameraOne

