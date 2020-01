“Ken Humano” brasileiro vira Barbie trans

Rodrigo Alves, de 36 anos, mais conhecido como “Ken Humano” brasileiro se assumiu como transexual. Em entrevista ao “Sunday People”, Rodrigo, que é radicado em Londres, Inglaterra, disse que agora quer ser conhecido apenas como Roddy. Ex-participante do reality “Celebrity Big Brother”, a trans afirmou que se sente “maravilhosa” por, finalmente, dizer ao mundo que “é uma menina”.

Roddy disse que começou a usar lingerie em casa e que isso a fez se sentir “bonita”.

“Foi incrível. Tudo ficou finalmente claro para mim”, declarou.

Desde que começou a transição, Roddy comentou ter percebido uma grande diferença na forma como as pessoas a veem, acrescentando que passou a ganhar mais atenção.

“Os homens olham para mim porque me desejam”, explicou.

Roddy já passou por 72 procedimentos estéticos, incluindo tanquinho falso (retirado em novembro passado). Em outubro do ano passado, a celebridade mostrou uma mudança radical no visual, rendendo-se ao mega hair, com fios platinados e em corte chanel. Segundo a trans, sua inspiração foi a empresária e estrela de reality Khloé Kardashian. A mudança teria sido uma preparação para a transformação.

Por EXTRA

Comentarios