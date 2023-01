‘Justiça Itinerante’ inicia atendimentos gratuitos do 1º semestre em Manaus

MANAUS — Com uma gama de atendimentos gratuitos voltados à população, o “Programa Justiça Itinerante”, do Tribunal de Justiça do Amazonas, iniciou nesta segunda-feira (09/01) as atividades deste primeiro semestre de 2023. A unidade móvel do programa está posicionada na Praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), no Centro da capital, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, até o dia 3 de fevereiro próximo.

De acordo com o coordenador do “Justiça Itinerante” e titular do 10.º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus, juiz Alexandre Novaes, no serviço é possível tratar de assuntos relacionados a divórcio consensual; guarda de filhos; pensão alimentícia; dissolução de união estável e ação de obrigação de fazer (Juizado Especial Cível) em casos que envolvam até 20 salários mínimos. A equipe de atendimento da unidade móvel também faz o encaminhamento para emissão gratuita de segunda via de certidão (registro civil).

Os documentos necessários para atendimento perante a unidade móvel do “Justiça Itinerante”, são: RG, CPF e comprovante de residência. Conforme o caso, é necessário também apresentar certidão de nascimento e duas testemunhas (divórcio); certidão de nascimento dos filhos (guarda e pensão alimentícia); comprovante de conta bancária (recebimento de pensão alimentícia); desconto em folha (os três últimos contracheques).

Em entrevista ao Portal de Notícias do TJAM, o juiz Alexandre Novaes falou sobre as expectativas para as ações do programa neste semestre, considerando o calendário de atendimentos que foi organizado no sentido de contemplar todas as zonas da cidade, sobretudo aquelas onde se observa que há uma demanda maior dos serviços e a necessidade do retorno do “Justiça Itinerante” para esse local.

“Nossos esforços são sempre no sentido de fazer valer e efetivar o lema do programa, que é ‘a Justiça mais perto de você’, levando a ação itinerante àquelas localidades onde há uma população desassistida e uma demanda reprimida que precisa ser atendida pelo Poder Judiciário. O papel do ‘Justiça Itinerante’ é desburocratizar, é fazer com que realizemos o atendimento na origem, e não espere o jurisdicionado demandar da Justiça. Nós é que vamos até ele, estimulando-o a procurar o Poder Judiciário e a buscar a solução do seu problema”, disse o juiz coordenador.

Jurisdicionado

A técnica de segurança do trabalho Maricelis da Silva Viana, 46, e sua filha, a professora Beatriz Viana, 26, foram as primeiras pessoas a buscar atendimento na manhã desta segunda-feira na unidade móvel do “Justiça Itinerante”. Em período de férias dos seus empregos e moradoras do bairro Cachoeirinha, zona Sul, ambas procuravam regularizar uma situação de pensão e destacaram a importância do serviço.

“O ‘Programa Justiça Itinerante’ ajuda a dar vazão e celeridade aos atendimentos de processos mais simples, evitando de esperarmos tanto tempo por agendamento. Esse serviço otimiza nosso tempo e é essencial”, disse a mãe. “Essa celeridade ajuda, no nosso caso, tendo em vista que ambas trabalhamos e não teria como ir atrás em outros períodos”, comentou Beatriz.

Já o eletricista José Orion de Souza, de 57 anos de idade, deslocou-se da Comunidade Raio de Luz, localizada no quilômetro 41 da BR-174, até a Praça da Polícia buscando um encaminhamento para a emissão de 2.ª via do seu Registro Civil, que se encontra desgastado e ilegível. “Aqui é mais fácil, gratuito e somos bem recebidos. Moro longe, mas resolvi vir aqui logo”, comentou o eletricista.

Balanço

Segundo o balanço divulgado pela coordenação do “Justiça Itinerante”, somente no segundo semestre do ano passado o programa atendeu mais de 9 mil pessoas, em cinco zonas da capital e em quatro comarcas do interior do Estado (Itapiranga, Presidente Figueiredo, Anamã e Iranduba).

O cronograma de atendimento para o interior deve ser divulgado posteriormente, informou o juiz Alexandre Novaes. “Já apresentamos à Presidência do Tribunal de Justiça um calendário anual de atendimento e estamos esperando o deferimento para realizar a divulgação”, explicou o magistrado.