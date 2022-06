Julgamento de Blatter e Platini por corrupção começa nesta quarta

SUIÇA — O ex-presidente da Fifa Joseph Blatter e o ex-presidente da Uefa Michel Platini devem comparecer a um tribunal suíço, nesta quarta-feira, para enfrentar acusações de corrupção que provocaram a queda de ambos da cúpula do futebol mundial. Promotores suíços acusam os dois ex-dirigentes de arranjar ilegalmente um pagamento de 2 milhões de francos suíços (o equivalente a R$ 10 milhões) em 2011 da Fifa para Platini.

O caso fez com que Blatter encerrasse seu comando de 17 anos como presidente da Fifa em desgraça e acabou com as esperanças do ex-meio-campista francês Platini de sucedê-lo.

Essa é apenas uma das 25 investigações da Procuradoria-Geral da Suíça (OAG) sobre corrupção no futebol, com cerca de 12 ainda pendentes.

Após uma investigação de seis anos, a OAG acusou Blatter, de 86 anos, de “fraude, na alternativa de apropriação indébita, na alternativa adicional de má gestão criminosa, além de falsificação de documento”.

Platini, de 66 anos, é acusado de fraude, apropriação indébita, participação em má gestão criminosa como cúmplice e falsificação de documento.

Blatter e Platini, que já foram aliados próximos, mas agora são inimigos ferrenhos, negaram irregularidades. Eles dizem que tinham um acordo verbal sobre o pagamento, relacionado ao trabalho de consultoria de Platini entre 1998 e 2002.

Três juízes do Tribunal Criminal Federal de Bellinzona vão ouvir o caso no julgamento que vai até 22 de junho. O veredicto deve sair em 8 de julho. Se condenados, Platini e Blatter podem pegar até cinco anos de prisão.