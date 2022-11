Juíza colombiana aparece seminua fumando durante audiência virtual

Vivian Polania, uma juíza colombiana, foi suspensa por três meses após aparecer seminua fumando na cama durante uma audiência virtual. A mulher de 34 anos já acumula algumas polêmicas por causa das fotos sensuais que compartilha em seu perfil nas redes sociais.

As informações foram publicadas pelo New York Post e pelo site colombiano Semana. A Comissão Judicial Disciplinar anunciou a punição à profissional na terça-feira (22) e disse que ela violou vários regulamentos administrativos. Assista ao momento no final da matéria.

A audiência, que aconteceu na semana passada, ganhou as manchetes na Colômbia e se espalhou pelo mundo depois que Vivian foi flagrada aparentemente de calcinha enquanto fumava um cigarro. A juíza julgava um caso relacionado a um carro-bomba contra uma brigada do exército na cidade de Cúcuta, em junho do ano passado.

Vivian manteve sua câmera desligada por quase uma hora até cometer o deslize, quando foi vista em estado pouco profissional para o que exigia a situação. Ao notar o vacilo, rapidamente desligou a webcam. Na decisão da comissão que a julgou, ela estava “deplorável” e parecendo “descabelada com olhos sonolentos”.

“Tal situação não condiz com o cuidado e respeito com que um juiz da república deve administrar a justiça, denotando uma clara falta de respeito por parte da funcionária”, diz trecho da decisão. Ela foi suspensa até fevereiro de 2023 e não será remunerada no período.

