Jovem vai ao médico achando que está grávida e descobre câncer

A jovem Mia Mackin, de 23 anos, foi diagnosticada com dois tipos de câncer depois de suspeitar que estava grávida. De acordo com o jornal The Mirror, a moradora de Belfast, na Irlanda do Norte, deu entrada em um hospital após sentir o coração acelerado.

Depois de horas de exame, Mia descobriu na radiografia que possuía uma sombra ao redor do coração. A princípio, os médicos informaram que poderia se tratar de uma infecção. Também descartaram gravidez.

Contudo, ao realizar mais exames, a jovem recebeu a triste notícia de que tinha linfoma de Hodgkin em estágio 2 e câncer de tireoide, também em estágio 2.

“Eu tinha noventa e cinco por cento de certeza que estava grávida”, contou Mia recentemente pelas redes sociais. Segundo ela, ao se depararem com os resultados dos exames, os médicos hesitaram em contar a notícia.

“Eu estava trabalhando no dia em que me ligaram para avisar que eu estava com câncer”, relatou. “Se eu não tivesse ido ao hospital naquele dia, com o câncer se fechando em meu coração e pulmões, eu provavelmente teria morrido de ataque cardíaco”, lembrou.

Após meses de tratamento, a boa revelação: os tumores haviam sumido. Mia disse ter chorado com a notícia.

“O momento foi algo que eu realmente não consigo expressar em palavras. Eu estava incrivelmente orgulhosa de mim mesma. Grata pela vida, feliz e extasiada”, disse.

Com mais de 10 mil seguidores, Mia compartilha momentos de sua jornada e espera, assim, ajudar outras pessoas. “É tudo uma questão de mentalidade. Logo percebi que compartilhar minha história e ajudar os outros fez tudo valer a pena. Mostrar a outras jovens que elas não estão sozinhas em suas batalhas. Esse era meu objetivo”, concluiu.

