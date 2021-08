Jovem promessa do futebol morre tentando fugir do Afeganistão

Zaki Anvari, jovem jogador de futebol que chegou a representar as seleções jovens do Afeganistão, morreu ao tentar fugir de Cabul. De acordo com o Mirror, os restos mortais do jovem de 19 anos foram encontrados no trem de pouso de um avião.

O jornalista Babak Taghvaee também relatou o caso nas redes sociais.

Above footage is now verified. Per crew of 02-1109, a C-17A of #USAF involved in this accident, corpses of Afghan refugees hanging around the airplane & inside its wheel bay resulted malfunction in the landing gear door. The airplane diverted to #Qatar for emergency landing. pic.twitter.com/2vx6ICmxWD — Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 17, 2021

“Muito triste por saber que um dos jovens que tentava sair de Cabul, através do trem de pouso de um avião há uns dias, era Zaki Anvari, jogador de futebol do Afeganistão. Os restos mortais de Zaki foram encontrados no trem de pouso”, pode ler-se numa publicação no Twitter de Babak Taghvaee.

Vale lembrar que as forças talibãs reconquistaram o poder no último domingo, proclamando o Emirado Islâmico no mesmo dia em que o então presidente afegão partiu para o exílio.

