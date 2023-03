Jovem Pan parabeniza mulheres com foto de jornalista demitida um dia antes

A Jovem Pan parabenizou as funcionárias do Grupo pelo Dia Internacional da Mulher com um comunicado enviado internamente. O conteúdo, no entanto, incomodou: foi utilizada a imagem de Kallyna Sabino, demitida um dia antes.

Na imagem, enviada a mulheres e homens, está a mensagem: “Toda mulher fica linda vestida de felicidade”.

A demissão da jornalista, apresentadora do noturno Fast News, foi confirmada por ela a Splash. Kallyna preferiu não comentar o comunicado.

A reportagem apurou ainda que, além de Kallyna, a apresentadora Claudia Barthel e a comentarista Camila Abdelmalack também foram demitidas. A emissora teria contratado dois homens, ex-CNNs, para ocupar tais funções.

Conforme apurado por Splash, o comunicado gerou um clima tenso na redação, incomodando a maioria das funcionárias.

Kallyna Sabino estava na Jovem Pan desde 2019 e havia passado por quase todos os jornais da casa. Antes, trabalhou no SBT por quase 10 anos. Barthel estava na emissora há menos de 1 ano. Ela comandava o telejornal da Jovem Pan no horário nobre.

Camila Abdelmalack, por sua vez, foi comentarista de economia no programa Prós e Contras por cerca um de ano.

A reportagem entrou em contato com a Jovem Pan e aguarda retorno. Em caso de manifestação, esse texto será atualizado.

Reformulação

O Grupo Jovem Pan passa por uma reformulação desde a vitória de Lula nas eleições em outubro. Segundo Fefito, colunista de Splash, o grupo preparava uma guinada editorial, com intenção de moderar o tom crítico ao novo governo.

A demissão de nomes como Kallyna e Bathel, no entanto, vai na contramão dessa proposta: as duas eram as apresentadoras vistas como mais “isentas” da TV.