Jovem diz ser Madeleine McCann desaparecida há 18 anos

Uma jovem de 21 anos está usando as redes sociais para dizer que é Madeleine McCann, menina que desapareceu em Portugal, em 2007, quando tinha 3 anos. Em uma página no Instagram, a garota, que se apresenta como Julia Faustyna, publica montagens e “evidências” que a fizeram acreditar na possibilidade.

A mulher diz precisar de um teste de DNA e reclama que investigadores da polícia do Reino Unido e da Polônia a ignoram. Ela também pede que a ajudem a chegar até Kate e Gerry McCann, pais de Madeleine.

Mais de 15 anos depois, este ainda é um dos casos de desaparecimentos mais comentados. No ano passado, o principal suspeito foi processado por cinco crimes sexuais, que não têm relação com a história da menina britânica.

Investigadores alemães, porém, suspeitam que Christian Brueckner matou Madeleine após sequestrá-la de um apartamento de férias na Praia da Luz, informou o Ministério Público de Braunschweig, em comunicado à imprensa. O homem foi declarado oficialmente suspeito no caso no ano passado, mas é investigado por autoridades alemãs há dois anos.

A conta ‘iammadeleinemccann’ (eu sou Madeleine McCann) apareceu na terça-feira (14) e já tem mais de 87 mil seguidores e 34 publicações. Depois, reações aos vídeos dela viralizaram no TikTok.

Em um dos posts, ela diz que não consegue se lembrar da maior parte de sua infância por sofrer de “amnésia pós-traumática”. No entanto, garante ter recordações de férias em um país quente com apartamentos brancos e onde viu “tartarugas bebês”.

“Acho que posso ser a Madeleine. Estou em contato com uma pessoa da fundação polonesa de pessoas desaparecidas. Provavelmente farei teste de DNA, mas depende da decisão da polícia”, escreveu em um longo texto em seu Facebook.

A jovem afirma nas redes sociais que vive em Breslávia, na Polônia.

Julia diz também que foi vítima de um pedófilo alemão. Segundo ela, o tema é evitado na família porque esse homem “ainda mora com minha avó (mãe da minha mãe, ele é o segundo marido dela)” na Polônia e parte dos familiares têm contato diário com ele.

Ainda conforme o relato, este homem esteve preso um tempo e estaria “envolvido em prejudicar outras crianças”. Outro elemento citado pela jovem é que o seu abusador tem um nome parecido com o de um dos homens envolvidos no desaparecimento de Madeleine.

Semelhanças

Julia faz comparações nas quais aponta possíveis traços iguais entre ela e Madeleine, como uma marca no olho, verrugas no mesmo lugar, e até orelhas semelhantes e covinhas na bochecha.

Em outras montagens, a jovem faz comparações com a mãe e pai de Madeleine, Kate e Gerry.

“Eu tenho um defeito no olho, no mesmo olho, o tipo de defeito que Madeleine tinha. Exceto que, no meu caso, está cada vez mais desbotado a cada ano”, disse.

Nos comentários, porém, muitos disseram não acreditar que Julia seja mesmo Madeleine, e apontaram que as duas não se parecem: “as pálpebras são completamente diferentes”, escreveu uma pessoa. Outros defenderam que a jovem precisa de “ajuda e suporte” mesmo se não for a britânica desaparecida.