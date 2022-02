Jornalista morre após cirurgia bariátrica em Manaus

Familiares da jornalista Melina Seixas Tavares,38 anos, que morreu no último sábado, 5, após procedimento para colocar um balão gástrico, em Manaus, estão inconsoláveis e sem entender o que de fato aconteceu.

Uma das primas da vítima escreveu em sua conta do Facebook que queria explicações do médico responsável pelo procedimento.

“Dr. queremos uma explicação, a família precisa de uma explicação… o que houve? Precisamos de esclarecimentos dos fatos, você deixou ela na porta do 28 de Agosto e foi embora por quê? Dr. Edson Ritta, aguardamos seu retorno”, escreveu.

De acordo com familiares, a mulher já teria feito um exame de endoscopia com o médico em outubro do ano passado.

A jornalista morreu após complicações após colocar um balão gástrico. A vítima passou mal na clínica endogástrica e foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, onde sofreu uma parada cardíaca e acabou falecendo.

De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), a causa da morte é indeterminada e aguardam resultados de exames para concluir o resultado.

Melina Seixas Tavares é irmã do atual prefeito de Barreirinha, a 330 km da capital amazonense, Gilvan Seixas.

A Prefeitura do Município declarou luto oficial de três dias por conta da perda.

FONTE: Portal Norte de Notícias