Jorge Jesus renova com o Flamengo

O futebol ainda não voltou no Brasil, mas o torcedor Rubro-Negro já pode comemorar. Nesta terça-feira, Jorge Jesus e Flamengo chegaram a um acordo e o técnico português fica no clube. As tratativas já duravam alguns meses e o novo vínculo do treinador vai até junho de 2021.

Bruno Macedo, representante de Jorge Jesus, esteve reunido nesta terça-feira com Marcos Braz, vice-presidente do clube e Bruno Spindel, diretor executivo do Rubro-Negro. O antigo contrato do técnico português se encerraria no próximo dia 19 de junho.

Jorge Jesus chegou ao Flamengo há um ano e conquistou cinco títulos pelo Rubro-Negro. Até aqui, o comandante português levou a equipe aos títulos do Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Taça Guanabara.

FONTE: O DIA

