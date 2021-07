Jogadora de basquete de 14 anos tem 2,26m e viraliza na internet pelo tamanho; veja vídeo

O que você fazia aos 14 anos de idade? Ou melhor, qual era a sua altura nessa época? A chinesa Zhang Ziyu, de apenas 14 anos, impressiona nas quadras de basquete da China. E não é por acaso. A jogadora ostenta 2,26 metros de altura e, nesta semana, a atleta viralizou nas redes sociais.

Zhang anotou simplesmente 42 pontos numa partida da liga nacional sub-15 da China. Além dos número ofensivos, a atleta também se destacou na partida na parte defensiva, com 25 rebotes e seis tocos em quadra.

De acordo com o jornal chinês ‘Global Times’, a jogadora é filha de ex-atletas de basquete. O pai tem 2,13m e a mãe, que tem passagem pela seleção da China, 1,98m.

No vídeo, é possível destacar a diferença de altura entre Zhang Ziyu e outras meninas. Em comparativo, ela é 3 centímetros mais baixa que Yao Ming, ex-pivô do Houston Rockets e lenda da NBA.

7’4” Zhang Ziyu is 14 YEARS OLD 🤯

She put up 42 PTS, 25 REB, & 6 BLK to win China Nationals 🏆

(via @globaltimesnews) pic.twitter.com/teAAfx2F8v

— Overtime (@overtime) July 15, 2021