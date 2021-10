Joana Darc participa da entrega de brinquedos promovido pela primeira-dama do estado

Dando início as comemorações do Dia das Crianças, a deputada Joana Darc (PL), participou no último sábado (9), no Centro de Convenções Vasco Vasques, da entrega dos brinquedos arrecadados pela primeira-dama Taiana Lima, na campanha ‘Doe brinquedo. Ganhe sorrisos’.

Para Joana Darc o evento é mais que especial, uma vez que é o primeiro Dia das Crianças do seu filho Joaquim, que é uma criança com Síndrome de Down e acompanhou a entrega junto a mãe, de alguns brinquedos especiais à crianças com deficiência.

“Foi lindo ver a alegria estampada no rosto de cada criança e cada família. Isso não só pelos brinquedos, mas porque muitas crianças com deficiência, receberam presentes mais que especiais. Cadeiras de rodas que vão proporcionar à elas lazer e qualidade de vida”, pontuou.

A parlamentar que também participou doando brinquedos para a campanha ‘Doe Brinquedo. Ganhe Sorrisos’, aproveitou a oportunidade para agradecer ao Governador Wilson Lima pela atenção dispensada às pessoas com deficiência no estado.

“Agradeço ao governador Wilson Lima, por nunca negar nada para as pessoas com deficiência. Pegamos uma política pública deteriorada, e juntos estamos mudando essa situação”, ressaltou.

Conquistas para a Causa PCD

Como mãe atípica e parlamentar, a deputada Joana Darc tem se empenhado cada vez mais para fortalecer essa grande rede, em favor dos PCD’s. Seja na indicação para criação da carteirinha da Pessoa com Espectro Autista (Cipeta), na indicação para construção de um programa para zerar a fila de cadeira de rodas, ou indicando a criação de fomentos que beneficiem direta e indiretamente as pessoas com deficiência e suas famílias.

