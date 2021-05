Jeff Bezos compra um iate de cerca de R$ 2,5 bilhões

O fundador da Amazon Jeff Bezos, 57, comprou um super iate de cerca de 127 metros. O barco é tão grande que possui um “iate de apoio”, que conta até com heliporto, segundo a Bloomberg. O iate é avaliado em cerca de US$ 500 milhões, o que equivale à mais de R$ 2,5 bilhões.

Segundo o fabricante holandês do iate de luxo, a Oceanco, o navio é chamado de Projeto 721, porém a empresa não divulgou mais detalhes. Conforme a Bloomberg, o dinheiro desembolsado na compra do iate é uma fração dos US$ 75 bilhões (aproximadamente R$ 420 bilhões) que Bezos ganhou em 2020.

De acordo com a Forbes, o patrimônio líquido de Bezos chega a US$ 191 bilhões em 2021, o que equivale a mais de R$ 990 bilhões. As ações da Amazon, que são a principal fonte de renda de Bezos, subiram 75% no ano passado, devido também a pandemia do coronavírus.

Segundo a CNN, provavelmente o bilionário fez o pedido de seu barco antes da pandemia. As vendas de barcos nos Estados Unidos atingiram uma alta no ano passado, de acordo com informações da National Marine Manufacturers Association.

E ultimamente os superiates também bateram recordes, segundo um analista à Bloomberg. Os fabricantes de iates não estão conseguindo acompanhar. “É impossível conseguir uma vaga em um pátio recém-construído”, afirmou o analista. “Eles estão totalmente reservados.”

FONTE: NAOM

Comentarios