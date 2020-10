Izabel Barroso acredita na importância da mulher na política

A candidata à vereadora de Manaus, Izabel Barroso (PSC) enfatiza a necessidade de ampliar a rede Municipal de atendimento em todos os setores e destaca a participação da mulher na política.

“Visitei o bairro Parque das Tribos e em conversa com os moradores de outras etnias como Okama e baré, a linguagem é a mesma. Tenho percorrido bairros diferentes visitando amigos. Não temos vagas. Precisamos ampliar a rede Municipal de atendimento, em todos os setores. Temos bairros aqui em Manaus onde falta tudo, os postos de saúde são longe, assim como linhas de ônibus e só lembram que esse povo existe em tempo de eleição”, afirmou a candidata.

“Investe-se em campanha e não se amplia o atendimento. Enquanto não houver um senso comum, não houver amadurecimento político, continuaremos elegendo os grandes e os antigos políticos que estão com sua estabilidade financeira altíssima. Quando adoecem vão para o hospital Sírio Libanês, exemplo claro do prefeito Artur, sua esposa e Eduardo Braga que testaram positivo para Covid-19. Por que eles não ficaram aqui pra saber um pouco mais sobre como funciona os prontos socorros de Manaus? Só sabe da realidade quem passa por ela. Eu, Izabel Barroso, não vou prometer nada que não possa fazer, mas com certeza Manaus terá representatividade”, afirma a candidata do PSC.

Mulheres enfrentam as problemáticas do cotidiano

Izabel Barroso destaca a importância da participação das mulheres na política. “Pelo fato de sermos mulheres enfrentamos as problemáticas do cotidiano. Sabemos o quanto é difícil tentar marcar consulta com um ginecologista, um ortopedista, um exame de mamografia. Temos o maior número populacional de mulheres, mas se a gente se unisse com certeza avançaríamos. Mais mulheres comprometidas em lutar e defender a sociedade”.

“Em visita o bairro Jorge Teixeira, encontrei a Casinha de Saúde fechada e uma senhora que mora no local. Não tenho nada contra a moradia. Todos têm direito a saúde e habitação. É um descaso com a saúde dos moradores desse bairro deixar desativada a casinha. Inclusive temos vereador no bairro Jorge Teixeira e nada fez para que revertesse a situação”, enfatizou a candidata.

Comentarios