Irmão Lázaro, cantor gospel e ex-Olodum, morre vítima da Covid-19

A covid-19 matou mais uma figura pública. O vereador de Salvador e cantor gospel Irmão Lázaro, de 54 anos, não resistiu às complicações da doença e morreu na noite de sexta-feira, 19. Ele estava internado havia quase um mês na UTI de um hospital de Feira de Santana, na Bahia.

De acordo com a nota de falecimento publicada por sua equipe nas redes sociais, Irmão Lázaro teve uma parada cardiorrespiratória em decorrência da covid-19.

Ele tinha sido diagnosticado com a doença no dia 15 de fevereiro. No dia 22 do mesmo mês, ele passou mal e procurou ajuda médica. Exames mostraram que ele estava com 50% dos pulmões comprometidos e por isso teve que ser internado.

Ex-integrante do Olodum, o pastor Irmão Lázaro começou a jornada gospel após um período de dependência química. Com suas pregações e músicas em ritmo de axé, como “Eu Sou de Jesus”, ele conquistou uma multidão de fiéis e era considerado um fenômeno de vendas no cenário gospel.

O enterro de Irmão Lázaro será na tarde deste sábado em Salvador e será restrito somente para familiares.

Confira a nota de falecimento publicada no Instagram do artista:

“Foi com enorme pesar que recebemos ontem a triste notícia do falecimento do nosso amigo, pastor, vereador, líder, Irmão Lázaro. O óbito ocorreu na noite de ontem (19/03/2021) as 22:34 no Hospital São Mateus em Feira de Santana, ele foi acometido de uma parada cardiorrespiratória decorrente da Covid 19. Devido às atuais circunstancias o enterro será restrito somente para familiares e ocorrerá na tarde de hoje (20/03/2021) em Salvador-BA, sua cidade natal”.

FONTE: CATRACA LIVRE

