Interior amazonense começa a receber urnas eletrônicas

MANAUS — O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) começou, nesta quinta-feira (1º), a enviar as urnas eletrônicas para o interior do estado. Os equipamentos serão usados nas Eleições deste ano.

As primeiras urnas foram encaminhadas para os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença e Benjamin Constant, nas regiões do Alto Rio Negro e Alto Solimões.

Após a chegada nas cidades, elas serão encaminhadas para comunidades ribeirinhas e indígenas mais distantes.

A previsão é que os equipamentos, que foram enviados por meio rodoviário, aéreo e fluvial, cheguem nos municípios até o dia 11 de setembro. Após essa data, o sistema que será usado nas Eleições será instalado por uma equipe especializada do Tribunal.

Segundo o chefe da Sessão de Voto Informatizado do TRE, Herbert Ferreira, essa é a primeira fase do envio dos equipamentos. Ele também salienta que as urnas que estão sendo encaminhadas nesse momento ainda não estão prontas para o processo eleitoral de outubro.

“Nesse momento estamos enviando 1.800 urnas que pertencem a primeira fase da logística. São urnas que não tem nada no interior delas, que não estão preparadas para as eleições. Estamos encaminhando elas para os municípios que possuem uma infraestrutura mínima para preparar essas urnas. Quando elas chegarem lá, passam por processo de preparação e aí vão estar prontas para as eleições”.

Para facilitar a distribuição em comunidades indígenas, o TRE informou que deve solicitar o envio das urnas por helicóptero.

