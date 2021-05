Instagram revela ferramenta que cria legendas automáticas em vídeos do Stories

Um sticker que torna o Instagram Stories mais acessível, foi anunciado nesta terça-feira (4), pela própria rede social. A função são legendas automáticas, que gera um texto a partir do que é dito nos vídeos da plataforma. O recurso, que também chegará em breve ao Reels, está disponível somente em inglês e em Países que falem o idioma.

A figurinha conhecida como “Legenda” (em tradução livre) é capaz de converter a voz em texto automaticamente. Mas, diferentemente do TikTok, que possui um recurso similar, o usuário consegue alterar a cor e o estilo do conteúdo. Também é possível corrigir a transcrição, caso exista algum erro nela, antes de publicar o vídeo.

De acordo com o The Verge, a novidade ajuda pessoas com deficiência auditiva. Outra utilidade ao recurso de legendas automáticas fica pela reprodução dos stories sem precisar ativar o áudio do celular. Segundo o Instagram, a função já estava presente no Threads e IGTV.

Até o momento, não há previsão de lançamento da novidade no Brasil. Mas o Instagram pretende expandir a nova ferramenta no futuro.