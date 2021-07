Instagram lança tradução automática nos Stories

O Instagram adicionou uma nova opção os Stories, que permite traduzir automaticamente qualquer texto que seja adicionado às publicações.

A sugestão de “ver tradução” será apresentada no canto superior esquerdo sempre que o Instagram detectar a presença de uma língua estrangeira. Caso os utilizadores pressionem esta sugestão, será possível ver uma tradução na base da tela, de acordo com o The Verge.

O Instagram ressalta que a nova opção suporta mais de 90 idiomas, o que deve ajudar a conectar melhor os criadores de conteúdos e seus respectivos seguidores.

FONTE: NAOM

Comentarios