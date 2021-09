Instagram ganha botão para mandar mensagens via WhatsApp

O Instagram anunciou, nesta terça-feira (28), o lançamento de um botão especial para levar os usuários diretamente para um chat no WhatsApp. A ferramenta, que é voltada para o uso comercial, servirá para facilitar o contato entre consumidores e pequenos lojistas/prestadores de serviço.

O recurso já está disponível e fica logo na página inicial nos perfis das empresas. O botão fica ao lado dos comandos de “seguir” e “mensagem”. A rede social não forneceu detalhes, mas aparentemente a solução será opcional, já que os comércios continuarão tendo as mensagens diretas (DMs) como uma forma de comunicação com possíveis clientes no Instagram.

Além da novidade, a empresa também anunciou o lançamento de anúncios com “Clique para o WhatsApp”. Na modalidade, os comerciantes e prestadores de serviço poderão impulsionar publicações que levam os consumidores diretamente para uma conversa no WhatsApp. Antes disso, só era possível realizar a integração pelo Gerenciador de Anúncios com uma conta no Facebook.

Ainda segundo o site Tecmundo, essa é mais uma grande mudança recente do Instagram, que tem lançado vários recursos para melhorar a experiência de uso. No mês passado, por exemplo, a rede social trocou o popular “arraste para cima” por uma figurinha com link nos stories.

A plataforma também está testando uma ferramenta para favoritar usuários. Por outro lado, a companhia anunciou a suspensão da versão kids, que seria voltada para crianças menores de 13 anos, devido à repercussão negativa sobre o assunto nos Estados Unidos.

FONTE: TECMUNDO

