Início da propaganda eleitoral no AM é adiado

MANAUS — O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) confirmou no fim da tarde desta quinta-feira (6) o adiamento do início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV no Amazonas. Em todo o Brasil a veiculação começa nesta sexta-feira, mas a pedido de Wilson Lima e das emissoras de TV, no Amazonas começará somente no sábado (8).

Os representantes de Wilson Lima (UB) alegam na reunião da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) que não houve tempo hábil para a produção dos cinco miinutos de programa. O advogado Daniel Jacob Nogueira afirma que a coligação não tem como entregar o mapa de mídia às emissoras até às 14h do dia anterior, ou seja, desta quinta-feira (6).

Algumas emissoras de TV também pediram mais um dia de prazo, alegando que o próprio TRE entregou o Plano de Mídias somente nesta quinta-feira. não dando tempo suficiente para adequar a grade de programação.

A coligação de Eduardo Braga protestou e disse que os argumentos não se justificam. O advogado de Braga citou a Resolução TSE nº 23.610/2019 e alega que tudo foi realizado dentro do prazo.

O dia perdido não será reposto. Já a juíza coordenadora da comissão, Mônica Raposo, afirma que a veiculação a partir de sábado está dentro da lei.

Por Canal92AM