Iniciadas obras para a construção de um Centro Social no bairro Aparecida

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), iniciou, nesta semana, as obras para a construção de um Centro Social e de Convivência, localizado na rua Benjamin Silva, no bairro Aparecida, zona sul de Manaus. As obras estão previstas para serem executadas em 180 dias.

O espaço está sendo construído pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão vinculado à Sedurb. Os investimentos são de R$ 2 milhões. São 1.500 metros quadrados de área construída, contemplando salas multiuso, quadra poliesportiva coberta, pista de caminhada, playground infantil, academia ao ar livre e áreas verdes e de prática esportiva.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Marcellus Campêlo, explica que o terreno onde está sendo construído o novo equipamento público para a comunidade, é uma área desapropriada pelo Governo, através do Programa Social e Ambiental de Manaus e do Interior (Prosamin), e que era preservada pela população do entorno.

“Essa área já havia sido desapropriada durante o Prosamin III e, agora, vamos construir um equipamento público para atender aos moradores do entorno, que a mantiveram limpa e sem ocupações irregulares durante esses anos. O Centro Social de Aparecida vai ser de grande utilidade para essas famílias”, afirmou Campêlo.

Morador do bairro de Aparecida, o representante comercial Jorge Araújo disse que a comunidade está muito feliz com o projeto e que recebe o Centro Social como um presente. “Esse centro trará muitos benefícios para nossa comunidade. Principalmente, na questão da saúde, com espaços para a prática esportiva. Nossos idosos poderão praticar caminhada e os jovens poderão treinar jiu-jitsu, sem contar a preservação da natureza, pois muitos animais da nossa fauna transitam por aqui”, afirmou.