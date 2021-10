Ingressos de Brasil X Uruguai não retirados são doados para campanha da FHemoam e novos sorteios

O Governo do Amazonas vai doar 1 mil ingressos que foram sorteados para o jogo Brasil X Uruguai e que não foram retirados pelos contemplados. A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Fhemoam) ficará com parte dos ingressos não retirados e vai distribuir para as 300 primeiras pessoas vacinadas contra a Covid-19 que comparecerem à FHemoam para doação de sangue, nesta quinta-feira (14/10), das 8h às 17h.

Os outros 700 ingressos não retirados pelos contemplados no sorteio da campanha Vacina Premiada, do Governo do Estado, serão doados a 14 emissoras de TV e de rádio para que também sejam sorteados aos telespectadores e ouvintes.

A partida entre Brasil e Uruguai será na noite desta quinta-feira, na Arena da Amazônia, e é válida pelas eliminatórias para a Copa do Mundo Fifa Catar 2022.

As emissoras de televisão que receberão os ingressos para o sorteio são: Rede Amazônica, TV A Crítica, TV Record, TV Norte, TV Band, TV Boas Novas e TV Encontro das Águas. As emissoras de rádio que farão os sorteios são: Difusora, Tiradentes, FM O Dia, Jovem Pan, CBN, Cidade e Band News.

Critérios

Os ingressos poderão ser sorteados apenas para pessoas que tenham completado o esquema vacinal contra a Covid-19, com duas doses ou dose única, até o dia 29 de setembro.

Na FHemoam a entrega dos ingressos será feita assim que realizada a doação de sangue e mediante a apresentação da comprovação do esquema vacinal completo.

As emissoras de rádio e televisão ficam responsáveis por divulgar o formato do sorteio e como serão entregues os ingressos.

Vacina Premiada

A campanha Vacina Premiada foi lançada pelo governador Wilson Lima para incentivar a vacinação e marca o retorno do público a jogos na Arena da Amazônia. Foram sorteados 3 mil ingressos e aqueles que não foram retirados pelos contemplados estão sendo doados para novos sorteios, também condicionados à vacinação.

