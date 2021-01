Indígena é a primeira vacinada contra a Covid no AM

A enfermeira indígena Vanda Ortega foi a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 no Amazonas. Durante a pandemia, a profissional de saúde tirou suas horas vagas para oferecer suporte à sua comunidade indígena de 700 famílias contra o surto da doença em Manaus.

As primeiras doses da vacina contra a Covid chegaram ao Amazonas às 18h45 desta segunda (18). Diversos outros estados brasileiros também começam a vacinação nesta segunda.

Vanda, de 33 anos, nasceu na comunidade ribeirinha de Amaturá e se mudou há 11 anos para Manaus, onde se tornou técnica em enfermagem. Ela trabalha tratando pacientes de câncer de pele em uma clínica da cidade.

“Viva os povos indígenas desse país. Que todos os indígenas sejam vacinados. Necessitamos que essa vacina chegue para todas as populações indígenas. Esse momento representa muito para o meu povo e para os 63 povos indígenas do estado do Amazonas”, declarou.

